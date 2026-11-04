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Sultangazi'de yağışla oluşan çukura biri ambulans olmak üzere 4 araç düştü

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Sultangazi Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı yolda yağışın etkisiyle çökme sonucu çukur oluştu. Biri ambulans olmak üzere 4 araç çukura düşerken ambulans itfaiye ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı, 34 HYS 351 plakalı otomobili kurtarma çalışması sürüyor.

Sultangazi'de yağışın etkisiyle biri ambulans olmak üzere 4 araç yolda oluşan çukura düştü.

Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta İSKİ tarafından çalışma yapılan yolda, yağışın da etkisiyle çökme sonucu çukur oluştu.

Evine gelen bir kişinin park ettiği 34 HYS 351 plakalı otomobili çukura düştü. Çökmenin devam etmesi sonucu sokaktan geçen bir ambulans çukura düşerek mahsur kaldı.

Sokakta ilerleyen 2 otomobil de çukura düştü. Vatandaşların yardımıyla 2 araç kurtarılırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ambulans, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekiplerin 34 HYS 351 plakalı otomobili kurtarma çalışması sürüyor.

Olayda yaralanan olmazken, güvenlik önlemleri kapsamında sokak trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA
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