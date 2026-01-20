Haberler

Sultangazi'deki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen narkotik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Adres çevresinde yapılan denetimlerde bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta Yayla Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Bu adres çevresinde operasyon yapmak üzere güvenlik önlemleri alan ekipler, bu sırada araçta bekleyen bir kişiyi şüphe üzerine kontrol etti.

Genel bilgi taramasında (GBT) kimliğinin K.İ. (21) olduğu belirlenen ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu ikamete düzenlenen operasyonda ise Z.K. (57), H.B. (36) ve İ.K. (34) yakalandı. Adresteki aramalarda 44 narkotik hap, bir miktar uyuşturucu emdirilmiş sigara, tabanca ve para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.İ, Z.K. ve H.B. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
