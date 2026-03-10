Sultangazi'de tartıştığı sürücüye saldıran şüpheliye ceza

Sultangazi'de tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü darbeden şüpheliye 180 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart'ta Yunus Emre Mahallesi'nde 34 MBD 720 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün, seyir halindeki başka bir kamyonetin sürücüsüne saldırdığı anlara ilişkin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, trafik akışının yoğun olduğu cadde üzerinde sürücü S.E'nin (39), aracından inerek tartıştığı diğer araç sürücüsünü darbettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi.

Ekiplerce yakalanan S.E'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira para cezası kesildi.

Ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konulan şüpheli, "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.