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Sultangazi'de kaza sonrası cinayetle biten kavgada gözaltı sayısı 8'e yükseldi

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Sultangazi'de hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

Sultangazi'de, hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, aynı aileden 2 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e çıktı.

75. Yıl Mahallesi 1341 Sokak'ta, 4 Haziran'da seyir halindeki aracın başka bir otomobille çarpışmasının ardından çıkan kavgada bıçaklanması sonucu 25 yaşındaki Baran Fakhani'nin ölmesi, babası Hakim Fakhani ile kardeşi Barış Fakhani'nin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren İlyas Denizhan'ın da aralarında bulunduğu biri 18 yaşından küçük, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.

Olay

Hakim Fakhani ile oğulları Baran ve Barış Fakhani'nin içinde bulunduğu seyir halindeki araç, 4 Haziran'da başka bir otomobille çarpışmıştı.

Araçlarda hasar oluşturan kaza nedeniyle taraflar tartışmış, diğer aracın sürücüsünün yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada, bıçaklanarak ağır yaralanan Hakim Fakhani ile oğulları Barış ve Baran hastaneye kaldırılmış, 25 yaşındaki Baran Fakhani müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında, 1'i kadın 4 zanlı dün gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
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