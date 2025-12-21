Sultangazi'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Sultangazi'de gerçekleşen trafik kazasında, ters yönde giden taksi ile otomobil çarpıştı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.
Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Cebeci Mahallesi T Caddesi'nde ters yönde seyreden İ.Y. idaresindeki 34 TGG 41 plakalı taksi, ara sokaktan caddeye çıkan 06 EOV 978 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi.
Kazada, sürücü İ.Y. ile otomobildeki K.A, hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel