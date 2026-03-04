Sultangazi'de trafik tartışması kazayla sonuçlanan iki sürücü yakalandı

Sultangazi'de trafikte tartıştığı kişinin aracına çarpan otomobil sürücüsü ile çarptığı aracın ehliyetsiz sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Mart'ta Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası üzerine olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede, iki aracın sokakta çarpıştığı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kazada yaralanan olmadığı tespit edildi.

İncelemede, iki kişi arasında kazadan önce trafikte tartışma yaşandığı, Y.Y'nin (23) aracıyla takip ettiği S.D'nin (16) otomobiline çarptığı belirlendi.

Şüphelilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek" maddesi kapsamında işlem yapıldı.

Sürücü belgesi olmayan S.D. ile kullandığı aracı kiralayan kişiye toplamda 260 bin lira idari para cezası kesildi.

Şüpheli Y.Y'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, kullandığı araç trafikten menedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.