Sultangazi'deki iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Sultangazi'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

O-7 otoyolunda Ankara istikametine giden 34 EV 2029 plakalı otomobil, Cebeci Tüneli girişinde kayarak bariyerlere çarptı.

Yaralanan kimliği henüz bilinmeyen sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazanın kaldırılma çalışmaları sırasında tünelin çıkışında bu kez S.D. yönetimindeki 16 HCM 12 plakalı otomobil bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araca aynı yönde ilerleyen gece bekçisi S.S'nin kullandığı 34 BRY 091 plakalı otomobil arkadan çarptı.

S.D. ile aracında bulunan 2 kadın yaralandı. Otomobilde sıkışan kadınlar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Diğer araçtaki sürücü S.S ile 4 kadın da yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.