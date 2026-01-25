Haberler

Sultangazi'de taksi şoförü cadde ortasında darbedildi

Sultangazi'de bir grup, durdurdukları taksi şoförünü darbetti. Olay, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi ve anbean cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SULTANGAZİ'de bir grup, durdurdukları taksinin şoförünü darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle taksi şoförü kurtarılırken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından taksi şoförü, gençler tarafından cadde ortasında darbedildi. Yüzüne atılan yumruklardan korunmaya çalışan şoför, elleriyle yüzünü kapatarak kendini savunmaya çalıştı. Olayı gören çevredekiler araya girerek saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, içlerinden biri taksi şoförüne saldırmayı sürdürdü. Bunun üzerine kişi, saldırganı kucaklayarak olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşananları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
