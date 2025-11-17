Sultangazi'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldü, Diğeri Yaralı

Emin YEŞİL / -SULTANGAZİ'de boşandığı Hatice K. ile eski kocası Salih B.'yi takip eden Erdoğan A., yanındaki silahla Salih B.'yi yaralayıp ardından kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan Salih B. hayatını kaybetti. Erdoğan A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor. Saldırı sırasında yaşananlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıyı gören esnaf Ahmet Akcan "Ekmek sırasında beklerken diğer kişi dışarıda bekliyordu. Tam ekmeğini isterken parayı unutmuştu. O an dışarı çıktı. Çıkıp parayı almasıyla gelmesi bir oldu. Vuran şahıs da eski eşiymiş. O da yan tarafta, telefoncunun orada pusuda bekliyor. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman adama 'gel gel' yapıyor" dedi.

Olay saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih B. ile evlendikten bir süre sonra boşanan Hatice K., Erdoğan A. ile evlendi. Evliliğin ardından Erdoğan A. ile de karşılıklı anlaşarak boşanan Hatice K., eski kocası Salih B. ile barışarak aynı evde yaşamaya başladı. Bunun üzerine durumu öğrenen Erdoğan A., ikilinin alışveriş yaptığı sırada eski eşinin kocası Salih B.'ye yanındaki silahla ateş etmesinin ardından aynı silahla kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Salih B. ve Erdoğan A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Salih B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan saldırının ardından kendini vuran Erdoğan A.'nın hayati tehlikesi sürüyor.

'PUSUDA BEKLİYOR'

Saldırıyı gören Esnaf Ahmet Akcan, "Eşiyle adam ekmek sırasında beklerken diğer kişi dışarıda bekliyordu. Kadın ekmek almak için içeri girdi. Tam ekmeğini isterken parayı unutmuştu. O an dışarı çıktı. Çıkıp parayı almasıyla gelmesi bir oldu. Vuran şahıs da eski eşiymiş. O da yan tarafta, telefoncunun orada pusuda bekliyor. Kamera kayıtlarına baktığımız zaman adama 'gel gel' yapıyor. Adam istifini bozmuyor, eşini bekliyor. Elini beline atıp gelip kafasına sıkması bir oluyor. Adam yere yığıldıktan sonra eşi koşup feryat figan yanına gitti. Adam düşmesiyle iki el daha üstüne ateş etti. Dördüncü atışını kendi kafasına yaptı" dedi.

'SADECE ŞAHİT OLABİLDİK'

Akcan "O an buradaydık, biz sadece şahit olabildik, bakabildik, çünkü üç beş saniyelik bir olay. İnsanlar tedirgin, ne yapacağını şaşırdı. Bir şey diyemedik. Ondan sonra tabii millet, kalabalık, gürültü patladı. Ambulans beş dakika içinde geldi. Ekipler geldi" diye konuştu.

SALDIRGAN KAMERADA

Öte yandan saldırı öncesi şüphelinin caddeye gelip beklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın bir süre beklediği ardından da Hatice K.'nın eski eşini 'gel gel' diyerek çağırdığı görülüyor. Saldırı sonrası ise çevredeki panik de güvenlik kameralarına yansıdı.

HER İKİ İSMİN DE SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Salih B.'nin 4, saldırgan Erdoğan A.'nın ise 3 suç kaydı olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.