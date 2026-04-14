Sultangazi'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Sultangazi'de sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

50. Yıl Mahallesi'nde Tamer Koç (21) sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Koç ayağından yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Koç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Ekiplerin kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Saldırıda yaralanan gencin babası Taner Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğlunun 5-6 ay önce araç kiraladığını, mahalledeki bazı kişilerin arabayı elinden almaya çalıştığını öne sürerek, daha önce suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Oğlunun ayağında mermi kaldığını ve 15 gün sonra ameliyat edileceğini belirten Koç, "Benim çocuğum tıraş olurken başkası 'Abin nerede.' gibi bir mesaj atıyor. Sonra çocuğu takip ediyorlar, çıkarken peşinden koşa koşa gelip, küfür edip arkadan sıkıyorlar. Çocuğum o an beni aradı 'Baba beni vurdular.' diye, şok olduk. Polis geldi, şu anda çocuğum hastanede." dedi.