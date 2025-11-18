Sultangazi'de Seyir Halindeki Araç Yangını

Sultangazi'de seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde olan 34 JM 4165 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü ve yanındakiler araçtan indi.

Aracın alev alması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığı Mehmet Çelik, aracın bir anda alev aldığını söyleyerek, "Ben motokuryeyim. Siparişten dönerken araçtan duman çıktığını gördüm. Olayı anlamaya çalışırken bir anda alevler yükseldi. Hemen itfaiyeyi aradık. Onlarda çok hızlı geldiler, müdahale ettiler. Araç kullanılamaz hale geldi." ifadelerini kullandı.