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Sultangazi'de sabah sisi dronla görüntülendi, hafriyat sürücüleri zorlandı

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Sultangazi'de sabah sisi dronla görüntülendi, hafriyat sürücüleri zorlandı Haber Videosunu İzle
Sultangazi'de sabah sisi dronla görüntülendi, hafriyat sürücüleri zorlandı
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Sultangazi'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis seyirlik manzaralar oluşturdu ve dronla havadan görüntülendi. Görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle bölgede çalışan hafriyat kamyonu sürücüleri zaman zaman ilerlemekte ve çalışmalarını sürdürmekte güçlük çekti.

Vehbi DEMİR / İSTANBUL – SULTANGAZİ'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis seyirlik manzaralar oluşturdu. Sis dronla havadan görüntülendi.

Sultangazi'de sabah saatlerinde etki olan yoğun sis seyirlik manzaralar oluşturdu. Görüntülerde, sis tabakasının ilçenin üzerini adeta beyaz bir örtü gibi kapladığı görüldü. Diğer yandan, sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle bölgede çalışan hafriyat kamyonu sürücüleri ilerlemekte ve çalışmalarını sürdürmekte zaman zaman güçlük çekti. Oluşan sis dronla havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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