Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu - Haberler

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Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinin son konuğu Sedat Uçan oldu

Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin sonuncusu dün yapıldı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinin sonuncusu dün yapıldı. Programın son konuğu genç sanatçı Sedat Uçan, seslendirdiği güzel ilahilerle ilçe sakinlerine güzel bir Ramazan akşamı yaşattı.

Program sonunda Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, sanatçı Sedat Uçan'a çiçek takdim etti. Öztürkmen, "Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun'un talimatları ile Sultangazi'de komşularımıza özel bir Ramazan yaşatmaya vesile olmak adına birbirinden güzel etkinliklerle dolu bir program hazırladık. Sanat Sokağındaki programlarımızın yanı sıra mahallelerde de çocuklarımız ve gençlerimize yönelik etkinlikler düzenledik. Sultangazi'de dayanışmanın, paylaşmanın lezzetini hissederek, birlik ve beraberlik içinde güzel bir Ramazan yaşadık. Sizlere etkinliklerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyor, Belediye Başkanımızın selamlarını iletiyorum" dedi.

Vatandaşlar da kendilerini böylesine özel ve güzel programlarla buluşturduğu için Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Abdurrahman Dursun, Sedat Uçan, Sultangazi, Güncel, Haberler

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