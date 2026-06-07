Sultangazi'de plastik eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde plastik çöp kovalarının depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta yaklaşık 1000 metrekare kapalı alana sahip tek katlı çöp kovası ile plastik eşyaların depolandığı yerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen ve deponun büyük bir bölümünü saran alevleri söndürmek için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi.

Köpüklü suyla dört farklı yerden yangına müdahale eden ekipler alevlerin, deponun yan tarafındaki diğer depolara sıçramasını önledi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yoğun duman nedeniyle ekiplerin zor anlar yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi.