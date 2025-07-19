Sultangazi'de Otluk Alanda Yangın, İki Gecekondu Hasar Gördü

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Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde çıkan otluk alandaki yangın, hızla büyüyerek iki gecekonduya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de otluk alanda çıkan ve 2 gecekonduya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zübeyde Hanım Mahallesi 1437 Sokak'ta otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki gecekondulara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 2 gecekondu hasar gördü.

Dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
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