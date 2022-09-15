SULTANGAZİ'DE ONLARCA KİŞİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

SULTANGAZİ'de, Afrika uyruklu bir kişi, akaryakıt istasyonunun marketinde, onlarca kişinin gözü önünde darbedildi. O anlar amatör kameralara yansıdı.

50. Yıl Mahallesi'nde, 11 Eylül Pazar günü saat 23.30 sıralarında, Afrika uyruklu bir kişi ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Afrika uyruklu kişi sürücüye İngilizce küfrettikten sonra, kaçmaya başladı. Bu sırada sürücü, koşarak kaçmaya çalışan Afrika uyruklu kişinin üzerine aracını sürdü. Yol kenarına geçen Afrika uyruklu kişi, koşarak cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun marketine sığındı. Otomobil sürücüsü markete sığınan kişiyi burada darbetti. Akaryakıt istasyonu çalışanları ve sürücünün arkadaşları olduğu öğrenilen kişiler ise müdahale etmek yerine izlemekle yetindi.

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