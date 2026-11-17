Sultangazi'de manavdan meyve hırsızlığına karışan şüpheli için polis çalışma başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de otomobille manav önüne gelen kapüşonlu 1 kişi, tezgahtan muz ve elma gibi meyveleri poşete koyarak sokaktan ayrıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken polis, görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL – SULTANGAZİ'de manavdan meyve hırsızlığı yapılan anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobille manav önüne gelen kapüşonlu 1 kişi, aralarında muz ve elma bulunan meyveleri poşete koyarak sokaktan ayrıldı.
Edinilen bilgiye göre, otomobille manav önüne gelen 1 şüpheli, iş yeri önünde bulunan tezgahtaki meyveleri seçerek poşete koydu. Poşete muz, elma ve çeşitli meyveler dolduran şüpheli daha sonra sokaktan uzaklaştı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.