Sultangazi'de Kayıp Demans Hastası Ümit Tapar'ın Cesedi Bulundu

SULTANGAZİ'de bulunan askeri bölgede erkek cesedi bulunması üzerine ekipler inceleme başlattı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonrasında cesedin, 16 gündür kayıp demans hastası Ümit Tapar'a ait olduğu belirlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan askeri bölgede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler boş alanda erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerinden yapılan çalışmaların ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemelerde ise cesedin yaklaşık 16 gündür kayıp olan demans hastası Ümit Tapar'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Tapar'ın cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.