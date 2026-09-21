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Sultangazi'de kayıp 49 yaşındaki kişi için arama çalışmaları 8 gündür sürüyor

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Sultangazi'de 8 gündür haber alınamayan 49 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları, cep telefonu sinyalinin son geldiği Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yoğunlaştırıldı. AFAD ve SAK-E ekiplerince yürütülen saha taraması dron destekli sürüyor.

Sultangazi'de, ailesinin 8 gündür kendisinden haber alamadığı 49 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları cep telefonu sinyalinin geldiği Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yoğunlaştırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, 13 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınmayan Mustafa Dinler'in ailesinin ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma (SAK-E) ekiplerince ilçede saha çalışması başlatıldı.

Dinler'e ait cep telefonu sinyalinin en son Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kent Ormanı'ndan geldiği tespit edildi.

Ekipler, ormanlık alan ve çevresinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çalışmalar, dron destekli olarak sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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