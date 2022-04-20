Hemşirenin sır ölümü! Günlerdir kayıptı, cansız bedeni kent ormanında bulundu

Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan ve son olarak Sultangazi Kent Ormanı'nda görülen hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri harekete geçti.

HAVADAN VE KARADAN ARANDI

Sultangazi Kent Ormanı ile Alibey Barajı'ndaki arama çalışmalarına Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet ve Sualtı ekipleri katıldı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarına havadan polis helikopteri ve drone ile de destek verildi.

CUMHURİYET SAVCISI İNCELEME YAPACAK

Ekipler, Sultangazi Kent Ormanı'ndaki arama çalışmaları sırasında Muhammet Aslan'ın cesedini buldu. Çalışmaların sürdüğü bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yapacak.