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Sultangazi'de iş yerini kapatırken silahla bacağından vurulan kişi yaralandı

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Sultangazi'de iş yerini kapatırken silahla bacağından vurulan kişi yaralandı
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde iş yerini kapattığı sırada maskeli şüpheli tarafından bacağından vurulan kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı için polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Sultangazi'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde Hamza Ali Ö. iş yerini kapattığı sırada maskeli bir şüpheli tarafından silahla bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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