İstanbul Sultangazi'de iş yerinin deposu kurşunlandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Sultangazi'de bir iş yerinin deposunu kurşunlayan ve sahibini tehdit eden 4 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, bir suç örgütünün tehditleri üzerine başlatıldı.

İstanbul Sultangazi'de bir iş yerinin deposunu kurşunlayan ve sahibini tehdit eden 2'si 18 yaşından küçük 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; esnaf Eyüp Kızıl'ın bir suç örgütü adına tehdit ediliği ve 3 Mart'ta Gazi Mahallesi'nde bulunan deposu kurşunlandığı belirlendi. 2'si 18 yaşından küçük toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
