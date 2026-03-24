Sultangazi'de trafoda başlayıp kömür deposuna sıçrayan yangın söndürüldü
Sultangazi'de bir elektrik trafosunda çıkan yangın, kısa sürede çevredeki bir iş yerinin kömür deposuna sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.
Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 2 katlı iş yerinin kömür deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür