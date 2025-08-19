Sultangazi'de İş Merkezinde Yangın

Sultangazi'de İş Merkezinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cebeci Mahallesi'ndeki 7 katlı iş merkezinin 2. katındaki ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sultangazi'de iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cebeci Mahallesi'nde 7 katlı iş merkezinin 2. katındaki ayakkabı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst kattaki tekstil atölyesine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atatürk Bulvarı geçici olarak trafiğe kapatılırken, çevredeki bazı binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İş merkezinde büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Çelik - Güncel
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü

Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi

Trump duyurdu! Dünyanın kilitlendiği zirveden sürpriz karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.