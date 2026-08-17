Sultangazi'de İnşaat Temelinde Toprak Kayması

SULTANGAZİ'de bir inşaatın temelinde toprak kayması meydana geldi. Zabıta ekipleri, önlem amaçlı sokağı trafiğe kapattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Uğur mumcu Mahallesi 2275 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın temel kısmında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. İnşaatın güvenlik görevlisi durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde sokak zemininde çatlaklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri sokağı kapatırken, zabıta ekipleri de şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı