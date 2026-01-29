Haberler

SULTANGAZİ'DE İNŞAATTAN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultangazi'de inşaatın en üst katında çalışan Şükrü Gökpınar, dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü. Olayda hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SULTANGAZİ'de inşaatın en üst katında çalışan işçi Şükrü Gökpınar (52) dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden binanın en üst katında çalışan işçi Şükrü Gökpınar dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Gökpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gökpınar'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalar bugüne de hareketli başladı! Rekorlar art arda kırılıyor

Piyasalar yangın yeri! Rekor üstüne rekor kırılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Babası "İlaç bile kullanmaz" demişti! Merakla beklenen sonuç çıktı
Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız isimden gece yarısı kötü haber
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sömestr tatili uzayabilir
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı

Babası "İlaç bile kullanmaz" demişti! Merakla beklenen sonuç çıktı
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'ne gözyaşlarıyla veda etti

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Diziye gözyaşlarıyla veda etti
Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran 'İntihar' benzetmeli açıklama

Mourinho'dan tarihi maça damga vuran "İntihar" benzetmeli açıklama