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Sultangazi'de Yayaya İETT Otobüsü Çarptı: 1 Yaralı

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Sultangazi Mahmutbey Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan 32 yaşındaki E.K., İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı; otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, İETT otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Mahmutbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan E.K'ye (32), seyir halindeki İETT otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan E.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İETT otobüsünün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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