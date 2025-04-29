Sultangazi'de Demans Hastası İhsak Öztürk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sultangazi'de dün kaybolan demans hastası 56 yaşındaki İhsak Öztürk'ün bulunması için Mimar Sinan Kent Ormanı'nda arama çalışması yapılıyor.

Esenler'da ikamet eden Öztürk'ün yakınları, dün öğle saatlerinden beri kendisinden haber alınamaması üzerine durumu polise bildirdi.

Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınması sonucu bölgeye gece saatlerinde polis, arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Öztürk'ü bulmak için ormanda geniş çaplı arama çalışması başlattı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına, Polis Arama Kurtarma (PAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, TÜDAK Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği, İHH İnsani Yardım Derneği ve Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) ve K9 arama köpekleri de destek veriyor.

"Telefonunda ve ayakkabısında takip cihazı var"

Öztürk'ün yeğeni İlyas Öztürk AA muhabirine yaptığı açıklamada, dayısının 2 yıldır demans hastası olduğunu söyledi.

Son 6 aydır evden çıkarak ormana ve parklara gittiğini anlatan Öztürk, "Bu zamana kadar hep evden gittiği zaman konumundan çocukları gidip alıyorlardı. Hem telefonunda hem de ayakkabısında takip cihazı var. Dün akşam Sultangazi Kent Ormanı'na geldiğinde konum bulunamadı. Hava kararana kadar kendimiz gelip yeğenleri olarak hepimiz arama yaptık. Bulamayınca hava da kararmaya başlayınca 112'ye haber verdik. Ekipler yardımcı oluyor." diye konuştu.

Öztürk, dayısının Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, "Tek başına çıkıp gidiyor. Esenler Beylikdüzü'ne, Habipler Mahallesine, Kemerburgaz Kent Ormanı'na yürüyor. Sultangazi Kent Ormanı'na da bu 10'uncu gelişi falan. Çocukları buradan daha önce 10 defaya yakın aldılar." dedi.