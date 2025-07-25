Sultangazi'de Cinayet: Şüpheli Yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, SULTANGAZİ'de 3 gün önce sokak ortasında Uğur Külek(31)'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli Z.K.(31) yakalandı. Şüpheli öldürdüğü kişinin eşine mesaj attığını iddia ederek cinayeti işlediğini söyledi.

Esentepe Mahallesinde 21 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.10 sıralarında meydana gelen olayda yolda yürüyen Uğur Külek arkasından yaklaşan bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan Uğur Külek'i boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğur Külek tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda polis saldırganın kaçarken görüldüğü güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Saldırganın olayda kullandığı bıçağı olay yerinde attığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda kimliği belirlenen şüpheli polis ekipleri tarafından Sultangazi'de yakalandı.

TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Z.K.'nın daha önceden 14 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf ederken, öldürdüğü kişinin eşine mesaj attığını bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.