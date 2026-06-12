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Sultangazi'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Sultangazi Gazi Mahallesi'nde çimento yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi'de çimento yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Gazi Mahallesi 1412 Sokak'ta 34 AIZ 19 plakalı çimento yüklü kamyonet devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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