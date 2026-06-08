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Sultangazi'de Baran Fakhani'nin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sultangazi'de Baran Fakhani'nin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Sultangazi'de trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada Baran Fakhani hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SULTANGAZİ'de meydana gelen trafik kazasının ardından Baran Fakhani'nin(25) hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı kavgaya ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4'ü kadın 1'i çocuk olmak üzere 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde kendilerini korumaya çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

Olay, 4 Haziran Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GG 502 plakalı araçta bulunan Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fakhani ailesi kaza yaptıkları araçtaki kişiler tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kavgada yaralanan baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Olayda 4 yerinden bıçaklanan Baran Fakhani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yerinden bıçaklanan Barış Fakhani ile kafasından yaralandığı belirlenen baba Hakim Fakhani'nin ise tedavisi sürüyor. Düzenlenen cenaze namazının ardından dün toprağa verilen Baran Fakhani'nin 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 4'ü kadın 1'i çocuk olmak üzere 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde kendilerini korumaya çalıştıkları için olayın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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