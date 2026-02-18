Haberler

Sultangazi'de 18 yaşındaki gencin bıçak ve satırla saldırıya uğraması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Sultangazi'de 18 yaşındaki C.Ş., bir grup tarafından bıçak ve satırla saldırıya uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

Sultangazi'de 18 yaşındaki gencin, bıçak ve satırla saldırıya uğrayıp yaralandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde binanın merdivenlerinde bekleyen C.Ş. (18), bir grubun bıçak ve satırlı saldırısına uğradı. Yaralanan C.Ş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, C.Ş'nin, arkadaş olduğu S.S'nin (15) ağabeyi Z.E.S. ile yanında bulunan 3 kişi tarafından bıçak ve satırla saldırıya uğradığı anlaşıldı.

Ekipler, Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile yaşı küçük S.S'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Ç.Ş'nin satır ve bıçakla saldırıya uğrayıp yaralandığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, binanın merdivenlerinde bekleyen C.Ş'nin yanına gelen kalabalık bir grubun ellerinde bıçak ve satırla saldırması yer aldı.

