Sultangazi'de beton mikseri yaya geçidinde 67 yaşındaki kadına çarptı, kadın öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi'de yaya geçidinde beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan 67 yaşındaki kadına çarptı. Kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, mikser sürücüsü gözaltına alındı.
Sultangazi'de beton mikserinin yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde Murat K. (52) idaresindeki 34 RCT 236 plakalı beton mikseri, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Haney Karayalçın'a (67) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, beton mikserinin altında kalan Karayalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Karayalçın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beton mikserinin sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.