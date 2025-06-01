Sultangazi'de Barajda Boğulma Olayı

Sultangazi'de Barajda Boğulma Olayı
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Sultangazi'de serinlemek için girdiği baraj gölünde kaybolan 65 yaşındaki İsmail Deliduman, yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.

Sultangazi'de serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Alibey Barajı'na yeğeniyle giden İsmail Deliduman (65), bir süre sonra serinlemek için suya girdi.

Deliduman'ın suda kaybolması üzerine yeğeni polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından İsmail Deliduman'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Deliduman'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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