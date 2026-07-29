Sultangazi’de 2 motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada
SULTANGAZİ’de seyir halindeki motosikletliye, ters yönden gelen başka bir motosiklet çarptı.
SULTANGAZİ'de seyir halindeki motosikletliye, ters yönden gelen başka bir motosiklet çarptı. Kaza, kask kamerasıyla kaydedildi.
Kaza, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki motosikletliye, karşıdan ters yönden gelen başka bir motosiklet çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle 2 motosiklet sürücüsü de yere savruldu. Kaza, kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı