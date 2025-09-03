Sultangazi Belediyesi'nden Birinci Sınıf Öğrencilerine Eğitim Desteği

Sultangazi Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçedeki tüm birinci sınıf öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti hediye etti.

Esentepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen çanta ve kırtasiye ürünlerinin dağıtım programına, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ile Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun katıldı.

Dursun, okuldaki sınıfları tek tek gezerek, öğrencilerle sohbet etti.

Programda konuşan Dursun, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının bütün öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çocuklara küçük yaşta verilen eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Dursun, "Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Sultangazi'de geleneksel hale getirmiş olduğumuz birinci sınıf öğrencilerimize çanta ve kırtasiye setlerini teslim etmiş olduk. Sultangazi genelinde bu yıl verdiğimiz 15 bin çanta ile şu zamana kadar verdiğimiz çanta sayısı 45 bini geçmiş oldu. Miniklerimizi mutlu ederken bir yandan da ailelerimizin bir nebze de olsa yükünü almış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun, ilçedeki eğitim hizmetlerinin bir diğer ayağının da Sultangazi Belediyesi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) olduğunu söyledi. Akademi sayesinde ücretsiz dershane hizmeti verdiklerini belirten Dursun, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına Sultangazi'de yıllık ortalama 3 bin 700 öğrencimiz bu hizmeti ücretsiz olarak alıyor. Bu bir belediyecilik başarısıdır." diye konuştu.

Öğrencilere hediye edilen çanta setlerinin içinde beslenme çantasının yanı sıra, abaküs, kalemtıraş, silgi, 12'li kuru boya kalemi, güzel yazı defteri, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, kalem, cetvel ve kalemlik gibi temel kırtasiye malzemeleri de yer alıyor.