Sultangazi Belediyesi'nden Adıyaman'a Yeni Anaokulu Desteği

Sultangazi Belediyesi'nden Adıyaman'a Yeni Anaokulu Desteği
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Sultangazi Belediyesi, deprem bölgesinde yer alan Adıyaman'da Mehmetçik İlkokulu bahçesine depreme dayanıklı dört derslikli bir anaokulu inşa ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, depremzede kardeşlerine destek olacaklarını söyledi.

DEPREM bölgelerinden biri olan Adıyaman'a destek olan Sultangazi Belediyesi, Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesine dört derslikli, depreme dayanıklı çelik bir anaokulu inşa edileceğini duyurdu.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla Adıyaman'ın yanında olduğunu aktaran Sultangazi Belediyesi, Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesine 472 metrekare büyüklüğünde dört derslikli bir anaokulu kazandırılacağını açıkladı. Deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılan çelik binanın en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.

AFET BÖLGESİNE TAM DESTEK

Felaketin meydana geldiği günden bu yana bölgeden hiçbir yardımı esirgemediklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun şunları söyledi:

"Asrın felaketinin üzerinden yıllar geçti ama acımız hala geçmedi, geçmeyecek. Sultangazi Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren arama kurtarma ekibimiz SAK-E ile onlarca kişinin yaşama tutunmasına katkı sağladık. Tüm imkanlarımızı seferber ederek kardeşlerimizin yanında olduk. Tırlar dolusu yardımlarımızı bölgeye ulaştırdık. Mobil aşevi ve günde 10 bin taze ekmek üretilen seyyar fırının kurulumunu gerçekleştirdik.

"Adıyaman'da evleri yıkılan depremzede kardeşlerimize barınma imkanı sağlamak için içerisinde WC, duş kabinleri, çocuk parkı, ücretsiz wifi hizmeti, çamaşırhane ve yemekhanesi de bulunan 2 bin kişilik Sultangazi Belediyesi Konteyner Yaşam Alanı'nı oluşturduk. Depremzede kardeşlerimizin üzerinden yardım elimizi çekmedik. Şimdi de bölgeyi ihtiyaç duyduğu anaokuluna kavuşturuyoruz. Şimdiden oradaki yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah bir daha ülkemize böyle bir acı yaşatmasın"dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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