Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, Öğrencinin Vaadini Yerine Getirdi

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bir öğrencinin sınıf başkanlığı seçimleri için kendisini çağırması üzerine 75. Yıl İlköğretim Okulu'na gitti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dursun, 2. sınıf öğrencisi Elif Mina'nın sınıf başkanı seçilmesi durumunda arkadaşlarına verdiği seçim vaadini gerçeğe dönüştürdü.

Dursun, sınıf başkanlığını küçük farkla kaybederek başkan yardımcısı seçilen Elif Mina'nın "belediye başkanını sınıfa getirme" isteğine kayıtsız kalamadı.

Öğrencinin vaadini yerine getirmek üzere harekete geçen Dursun, okulu ziyaret etti.

Dursun'u karşılarında gören sınıftaki öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Öğrenciler, Dursun'a sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dursun, Elif Mina'nın sözünü yerine getirmemenin olmayacağını ifade etti.

Öğrencilerle olmanın kendilerine enerji ve mutluluk verdiğini belirten Dursun, öğrencilere başarılar diledi.