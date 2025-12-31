Haberler

Sultandağı'nda bir evde 20 litre etil alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yapılan yılbaşı tedbirleri kapsamında bir evde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında bir evde yaptığı aramada 20 litre etil alkol ele geçirdi.

Ekipler, 1 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.

Kaynak: AA / Ergün Çini - Güncel
