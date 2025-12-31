Sultandağı'nda bir evde 20 litre etil alkol ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yapılan yılbaşı tedbirleri kapsamında bir evde 20 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Ekipler, 1 şüpheli hakkında adli işlem yaptı.
Kaynak: AA / Ergün Çini - Güncel