SULTANBEYLİ TEM'DE ÇEKİÇLİ KAVGA KAMERADA Güncel Haberler SULTANBEYLİ TEM Otoyolu'nda minivan sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. SULTANBEYLİ Tem Otoyolu'nda minivan sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme kavgası çıktı. Minivan sürücüsü ile yanındaki kişinin, TIR şoförüne çekiçle saldırdıkları kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün, saat 15.00 sıralarında, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. Minivan araç sürücüsü ve TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Minivan araçtan inen sürücü ile yanındaki kişi, TIR şoförüne çekiçle saldırdı. Bununla da yetinmeyen ikili TIR'ın farlarını parçaladı. Otobanın ortasında yaşanan kavga cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel TEM Otoyolu Tragger kavga Güncel Haberler

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