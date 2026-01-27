Haberler

Sultanbeyli'de otomobilin çarptığı kadın takla attı; kaza kamerada

Güncelleme:
Sultanbeyli'de bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kadın yaralandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayanın takla atarak yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki 34 KMG 417 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın takla atarak yere düştü. Kadının yardımına koşanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkları olduğu öğrenilen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı

