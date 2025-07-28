Sultanbeyli'de Tır Kazası: 5 Araç Karıştı

Sultanbeyli'de Tır Kazası: 5 Araç Karıştı
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Sultanbeyli'de bir tır, park halindeki bir araca çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yaralanan olmayan kazada, araçlarda hasar meydana geldi.

Sultanbeyli'de yokuşta kayan tırın, park halindeki bir araca çarparak diğer araçların da birbirine vurmasına neden olduğu kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'nda ilerleyen Tamer Çelebi'nin kullandığı 33 ASK 846 plakalı tır, bir taksiyle hasarlı kaza yaptı.

Kazanın ardından tutanak tutulduğu sırada tır, henüz bilinmeyen nedenle kendiliğinden yokuş aşağı hareket ederek yolun kenarındaki park halindeki hafif ticari araca çarptı.

Çapmanın etkisiyle ticari araç önünde park halindeki otomobile vurdu. Tırla beraber sürüklenen bu araçlar da önlerindeki araçlara vururken, tır yolun kenarındaki markete ait tentenin direğine çarparak durabildi.

Tır ile toplam 5 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken arabalarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, tırın ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, yokuş aşağı ilerleyen tırın yol kenarındaki hafif ticari araca çarpması, araçların sürüklenmesi ve önlerindeki diğer araçlara vurmaları, tırın da markete ait tentenin direğine çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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