Sultanbeyli'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı

Sultanbeyli'de Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanbeyli'de meydana gelen kazada, otomobil ile minibüs çarpıştı. Olayda 10 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yol güvenliği için polis inceleme başlattı.

Soner HASIRCIOĞLU-Mehmet Kaan KURT /İSTANBUL, - SULTANBEYLİ'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 23.15 Sultanbeyli Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazanın ardından minibüs devrilirken, araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemi alırken, devrilen minibüs çalışmaların ardından kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba

Antalya'da Rus turistin, barmene yaptığı iş teklifi bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.