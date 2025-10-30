Sultanbeyli'de Motosiklet Kazası Davasında Karar Verildi

Sultanbeyli'de, erkek arkadaşının kullandığı motosikletin, otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 yaşındaki Ceren Yiğit'in hayatını kaybetmesine ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, kaza yapan otomobilin sürücüsü tutuklu sanık Ali Fırat Mert ve maktulün ailesi katıldı.

Motosikletin sürücüsü tutuksuz sanık Tolga Bayramoğlu'nun gelmediği duruşmada, tarafların avukatları ise hazır bulundu.

Bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, Bayramoğlu'nun "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, Mert'in de "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunması sorulan Mert, motosiklet sürücüsü Bayramoğlu'nun hız tutkusu nedeniyle kazaya sebebiyet verdiğini iddia etti.

Mert, "Benim hürriyetim onun yüzünden kısıtlanmıştır. Ben sinyalimi yakarak şerit değiştirdim. Şerit değiştirirken etrafta araç yoktu. En arkadan gelerek aracıma vurdu. Ben 27 yıllık şoförüm, hayatım boyunca kaza yapmadım. 100 gündür cezaevindeyim." dedi.

Tutuklu sanık Ali Fırat Mert, mahkemeden beraatine karar verilmesini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı Mert'in tahliyesine hükmetti.

Diğer sanık Tolga Bayramoğlu hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kazanın meydana geliş şekli aktarılarak, müşteki şüpheli Bayramoğlu'nun Karayolları Trafik Kanunu'nun 56'ncı maddesinde düzenlenen, "sürücünün geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi" kuralını ihlal ettiği kaydedilmişti.

Şüpheli Mert'in de sürücünün kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerlerine 30 metrede şerit değiştirmesi kuralını ihlal ettiği iddianamede belirtilmişti.

İddianamede, Bayramoğlu'nun kusurlu eylemi nedeniyle Ceren Yiğit'in ölümüne, Mert'in de Yiğit'in vefat etmesine, Bayramoğlu'nun yaralanmasına sebep olduğuna ilişkin değerlendirme yapılmıştı.

Yiğit'in ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumuna yazı yazıldığı ve raporunun da sonradan gönderileceği iddianamede ifade edilmişti.

Bayramoğlu'nun "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Mert'in de "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Kazada hayatını kaybeden Yiğit için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca 17 Eylül'de hazırlanan otopsi raporunda, ölümünün genel beden travmasına bağlı kaburga, omurga, pelvis ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama ve büyük damar yaralanmasından gelişen dış kanama sonucu meydana geldiği bildirilmişti.