Sultanbeyli'de Memleket Günleri Başladı

Sultanbeyli Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen "Memleket Günleri" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli Meydan Park'ta düzenlenen açılış törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Kaymakam Kemal Şahin, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK ve dernek yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tombaş, "Memleket Günleri" etkinliklerinin farklı kültürlerin birbirini tanımasına ve insanların kaynaşmasına vesile olduğunu belirtti.

Tombaş, "Bizler burada sadece bir arada yaşamıyoruz. Aynı zamanda farklı kültürlerin, geleneklerin ve değerlerin bir mozaiğini oluşturuyoruz. Bu birlikteliği pekiştirmek ve ülkemizin dört bir yanındaki kültürel zenginlikleri daha iyi tanımak ve tanıtmak amacıyla bu günleri düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından sanatçı Hülya Polat konser düzenledi.

Etkinlikte ilk konuk şehirler Gümüşhane ve Bayburt oldu.

İllere özgü kültürel gösteriler ve lezzetlerin sergilendiği programda halk oyunları, yöresel ezgiler ve ikramlar yer aldı.

Memleket Günleri'nde, 16 gün boyunca her gün farklı bir ilin kültürü, müziği ve yöresel lezzetleri tanıtılacak.