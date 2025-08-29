Sultanbeyli'de Kaza: Hafif Ticari Araç Küçük Çocuğa Çarptı

Sultanbeyli'de, hafif ticari aracın yola aniden fırlayan küçük bir çocuğa çarpması sonucu çocuk ağır yaralandı. Kaçan sürücü kısa sürede yakalanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sultanbeyli'de hafif ticari aracın çarptığı küçük çocuk ağır yaralanırken, kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Battalgazi Mahallesi'nde ilerleyen hafif ticari araç, aniden yola fırlayan A.Ç. isimli küçük çocuğa çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı, sürücü ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Kimliği tespit edilerek yakalanan M.N.S, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüpheli, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki hafif ticari aracın aniden yola fırlayan çocuğa çarpıp uzaklaştığı ve yakınlarının yere savrulan çocuğun yanına koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
