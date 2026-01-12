Haberler

Sultanbeyli'de istinat duvarı üzerine çöken araçta hasar oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de, Battalgazi Mahallesi'nde istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki bir araç hasar gördü. İtfaiye, polis ve zabıta ekipleri bölgeye sevk edilirken, toprak kayması riski tespit edildi.

Sultanbeyli'de, istinat duvarının bir kısmı üzerine çöken park halindeki araçta hasar meydana geldi.

Battalgazi Mahallesi Rami Çıkmazı Sokak'ta bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Park halindeki aracın bir kısmı duvardan kopan parçaların altında kalarak hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda istinat duvarının zemininin boş olması nedeniyle toprak kayması riski tespit edildi.

Sokak ve duvarın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu

Basın toplantısına damga vuran görüntü
Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

F.Bahçe, G.Saray'ın İstanbul'a getirdiği yıldız için devreye girdi
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir

Eşiniz mesaj attığında bu hatayı yapıyorsanız evliliğiniz bitebilir
Ülkede şok etkisi yaratan görüntü: İpe asılı 5 insan kafası bulundu

5 kişinin kafasını iplere asıp yanına da not bıraktılar
Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Anlaşma sağlandı, işte yeni takımı
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?