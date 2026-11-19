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Sultanbeyli'de, bir inşaatta meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Turgut Reis Mahallesi Sefa Sokak'ta bulunan inşaatta toprak kayması meydana geldi.

Bir işçinin göçük altında kaldığını görenlerin ihbarının ardından olay yerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçük altında kalan işçiye ulaşmak için çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucunda 45 yaşındaki H.K'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA