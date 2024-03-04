Sultanbeyli'de asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşürenlere para cezası

Sultanbeyli'de asker eğlencesinde trafiği tehlikeye düşüren 4 kişiye 8 bin 280 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyadaki "Asker eğlencesinde tünel kapatıp meşale yaktılar" şeklindeki paylaşım üzerine yapılan çalışmada, bir grubun Fatih Bulvarı'ndaki tünelde trafik akışını tehlikeye düşürecek ve bozacak şekilde araçlarıyla yolu kapatıp asker eğlencesi düzenlediklerini belirledi.

Ekipler, plaka bilgilerinden kimliklerine ulaşılan M.T, Ü.Y, S.K. ile M.E.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, "araçlar arasında yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak", "tünellerde uyulması gereken duraklama mesafelerine uymamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 8 bin 280 lira ceza kesildi.

Şüpheliler "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli makamlara sevk edilecek.