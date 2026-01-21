Haberler

Sultanbeyli'de bir binada çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

Sultanbeyli'de bir binada çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 12 kişi dumandan etkilendi ve bazıları hastaneye kaldırıldı.

Sultanbeyli'de 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 12 kişi dumandan etkilendi.

Orhangazi Mahallesi İlker Sokak'taki 5 katlı binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 12 kişi dumandan etkilendi. Bunların bazıları ambulansta tedavi edildi, bazıları ise hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenmemek için çatıya çıkan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı

6-1'lik tarihi maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"